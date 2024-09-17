Muğla'nın önemli yatırımlarından biri olan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, kütüphaneleriyle bilginin merkezi olmaya devam ediyor. Burada, hem kitap okuyup ödünç alan vatandaşlar hem de öğrenciler sınavlarına hazırlık yapabiliyor.

Binlerce kişi ziyaret etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi, Çocuk Kütüphanesi, Ünal Türkeş Muğla Tarih Kitaplığı ve Oktay Akbal Edebiyat Kütüphanesi ile birlikte toplamda yaklaşık 37 bin yazılı esere ev sahipliği yapan merkez, dijital ortamda da okuyuculara bilgi sunuyor. Tüm vatandaşların yararlandığı kütüphanelerde kayıtlı üye sayısı 5,357'e ulaşırken, bugüne kadar 271 bin kişi bu kütüphaneleri ziyaret etti. Üyeler, toplam 88,558 kitabı ödünç alarak bilgiye ulaşma imkanına sahip oldu.

Buna ek olarak, Büyükşehir Belediyesi, Ula ilçesi Gökova Mahallesi'nde Prof. Dr. Şadan Gökovalı Kültür Evi içinde "Şadan Gökovalı Kütüphanesi"ni de faaliyete geçirdi. Bu kütüphanede 6 bin adet kitap mevcut ve vatandaşlar kataloglama işlemleri tamamlanan eserleri ödünç alabiliyor.