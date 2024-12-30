Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras’ın "Dünya Kenti Muğla" vizyonu doğrultusunda kurulan Muğla Planlama Ajansı (MUPA), kentin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınması için önemli projelere imza atmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü mimar Cengiz Bektaş’ın tasarladığı "Kent Belleği" olarak adlandırılan bina, modern bir planlama anlayışıyla Muğla'nın sürdürülebilir geleceğine yön verecek bir merkez olarak tasarlanıyor.

Muğla’nın sürdürülebilir geleceğine katkı sağlayacak

MUPA tarafından kültür merkezi olarak yeniden işlev kazandırılacak olan bu bina, farklı bölümleriyle her yaşa hitap etmeyi hedefliyor. Sergi alanları, 300 kişilik oditoryum, inovasyon merkezi ve çocuk kütüphanesi gibi bölümler, Muğla’nın kültürel ve sosyal yapısına katkı sağlayacak. Ayrıca gençler, kadın kooperatifleri, sanatçılar ve akademisyenlerle yapılacak ortak atölye çalışmaları, kentin değer üreten paydaşlarıyla etkileşimi artıracak.

Bilimsel yaklaşım ile geleceğe yön verilecek

Bina, MUPA’nın veri odaklı planlama anlayışıyla güçlendirilecek. Özellikle binada yer alacak gözlemevi, Muğla’nın kalkınma süreçlerini bilimsel temellere dayandırarak geleceğe yönelik stratejik kararların verilmesinde önemli bir rol oynayacak.

Başkan Aras: “Muğla'nın geleceğine ışık tutacağız”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projeyi kente değer katacak bir adım olarak değerlendirerek şu açıklamalarda bulundu: “Muğla Planlama Ajansımızın geleceğe ışık tutacak çalışmalarını yapacağı bu binamız, Cengiz Bektaş’ın hayali olan Muğla’nın ortak akılla geleceğe taşınmasında büyük bir rol oynayacak. MUPA’nın bilimsel ve katılımcı planlama anlayışıyla bu hayali gerçeğe dönüştüreceğiz.”