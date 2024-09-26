Muğla’nın Dalaman ve Milas-Bodrum Havalimanları, Ağustos ayında toplam 1 milyon 725 bin 955 yolcuya hizmet vererek önemli bir başarıya imza attı. 2024 yılının ilk sekiz ayında ise bu rakam, 7 milyon 52 bin 475 yolcuya ulaştı. İstanbul ve Antalya'dan sonra en fazla yabancı turist ağırlayan iller arasında yer alan Muğla, uluslararası havalimanlarıyla dikkat çekiyor.

Dalaman Havalimanı'nda 4 milyona yakın yolcuya hizmet

Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Dalaman Havalimanı Ağustos ayında 933 bin 816 yolcu ve 7 bin 458 uçağa hizmet sundu. Aynı dönemde havalimanından taşınan yük miktarı 12 bin 430 ton olarak kaydedildi. 2024 yılının ilk sekiz ayında Dalaman Havalimanı’nda toplam 33 bin 80 uçuş gerçekleştirildi ve 3 milyon 929 bin 979 yolcu hizmet aldı. Bu süre zarfında taşınan yük miktarı ise 47 bin 545 ton olarak belirlendi.

3 milyondan fazla yolcuya hizmet

Milas-Bodrum Havalimanı da Ağustos ayında 792 bin 139 yolcu ve 7 bin 737 uçağa ev sahipliği yaptı. Ağustos ayındaki yük taşımacılığı ise 9 bin 70 ton olarak gerçekleşti. 2024 yılının ilk sekiz ayında Milas-Bodrum Havalimanı'ndan 29 bin 970 uçak trafiği yaşandı ve 3 milyon 122 bin 496 yolcu hizmet aldı. Bu havalimanında toplamda taşınan yük miktarı 33 bin 48 ton olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında Dalaman ve Milas-Bodrum havalimanlarında taşınan toplam yük miktarı 13 bin 400 ton olurken, sekiz ayda toplam yük taşımacılığı ise 80 bin 593 ton olarak kaydedildi.