Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Kötekli Kavşağı'nda yapılacak alt ve üst yapı çalışmaları için Cumhurbaşkanlığı kararıyla 'acele kamulaştırma' süreci başlatıldı. Denizli, Aydın ve Antalya'ya ulaşımın sağlandığı stratejik kavşak, uzun yıllardır sürücüler için büyük bir sorun teşkil ediyordu. Artan nüfus ve turizm sezonunda yaşanan trafik yoğunluğu, bölgedeki arazi sahipleriyle yapılan anlaşmazlıklar nedeniyle çözümsüz kalmıştı.

Muğla-Kale yolu üzerinde olacak

Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmî Gazete'de yayımlanan kararda, Muğla-Kale Yolu üzerindeki Kötekli Kavşağı'nın toprak tesviye, sanat yapıları, köprü, üstyapı ve BSK işlerini kapsayan projesinin hayata geçirilmesi için gereken taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildiği belirtildi. Karar metninde, Muğla ili, Menteşe ilçesi sınırları içinde bulunan taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacağı ifade edildi.

Menteşe trafiği rahatlayacak

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, Kötekli Kavşağı'nın yapımına imkan sağlayacak karar için memnuniyetini dile getirdi. Ayaydın, seçim sürecinde Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı girişimlerin sonuçsuz kalmasına rağmen, Cumhurbaşkanının aldığı bu kararın Menteşe trafiğini rahatlatacağına inandığını belirtti.