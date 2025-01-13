Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Kedi-Köpek Maması Üretim Tesisi, Türkiye genelinde büyük takdir topluyor. Türkiye'de yalnızca üç belediyede bulunan bu tesis, Muğla’da ise ilk kez kuruldu ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden işletme onay belgesi aldı. Tesis, hem sokak hayvanları hem de belediyelere sağladığı katkılarla dikkat çekiyor.

Son olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Muğla’daki Mama Üretim Tesisi'ni ziyaret etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Rüştü Peker ve Anet A.Ş. Genel Müdürü Tamer Yılmaz’ın yer aldığı ziyarette, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen mamalar ve kullanılan teknoloji hakkında detaylı bilgiler verildi. Ziyaret, bu örnek projeyi başka belediyelerin de örnek almasını sağladı.

Bugüne kadar 25 bin 638 kilogram mama üreten tesis, yaklaşık 8 milyon TL değerinde mama üretimi yaparak, sokak hayvanlarına katkı sunuyor. Üretilen mamalar, bağışlanan taze tavuk ve balık hammaddeleriyle, tamamen doğal bir şekilde hazırlanıyor ve can dostlarına sunuluyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, tüm projelerini sevgiyle şekillendirdiklerini belirterek, “Geçici Hayvan Bakımevi ve Mama Üretim Tesisimiz, hayvanlara duyduğumuz sevginin somut örnekleridir. Bu projelerle hem hayvanların ihtiyaçlarını karşılıyor hem de çevreye katkıda bulunuyoruz. Modelimizi örnek alan diğer belediyelerle gurur duyuyoruz” dedi.