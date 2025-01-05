AFAD'ın verilerine göre, Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem 7 km derinlikte gerçekleşti.

Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın aktardığı bilgilere göre, Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 20:43'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi. 37.14778 N enlem ve 28.77056 E boylam koordinatlarında gerçekleşen sarsıntı, çevrede hafif şekilde hissedildi.

Deprem sonrası, bölgeden herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ