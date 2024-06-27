Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen Tekvando Minikler Muğla İl Şampiyonası büyük bir heyecana sahne oldu. Şampiyonaya 10 ilçeden ve 13 farklı kulüpten toplam 90 sporcu katıldı. Müsabakalar, izleyicileri büyüleyen performanslarla dolu geçti ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü önemli bir başarıya imza attı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, şampiyonaya 14 sporcu ile katıldı ve 10 sporcusu dereceye girdi. Kulüp, minikler kategorisinde toplam 2 il şampiyonluğu, 2 il ikinciliği ve 6 il üçüncülüğü elde ederek dikkatleri üzerine çekti. Özellikle 33 kg Minik Erkeklerde Fatih Ramazan Aysan ve 45 kg Minik Erkeklerde Mustafa Alp Kayadibi'nin gösterdikleri üstün performanslarla şampiyonlukları kazanması, kulübün başarısını pekiştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, şampiyona sonrası Menteşe ilçesindeki başarılarından dolayı tüm sporcuları ve antrenörleri kutladı. Özellikle Naz Göktaş'ı övgüyle anan Başkan Aras, sporcuların emeklerine ve kulübün başarılarına vurgu yaparak tebriklerini iletti.