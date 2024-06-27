Muğla’nın Köyceğiz ilçesi, Taekwondo Minikler İl Şampiyonası'nda önemli bir başarı elde etti. Menteşe Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Ula, Yatağan ilçelerinden toplam 12 Spor Kulübü ve yaklaşık 100 sporcu mücadele etti.

Köyceğiz ilçesi, toplam 5 sporcu ile katıldığı şampiyonada büyük bir performans sergiledi. Müsabakalarda elde edilen 3 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük derecesiyle Köyceğizli sporcular, Muğla’yı temsil edecek "A Takımı" olarak 9-14 Temmuz tarihlerinde Sivas’ta gerçekleşecek olan Taekwondo Minikler Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Uğur Göktaş, başarılı performans gösteren sporcuları ve emeği geçenleri tebrik ederek şunları belirtti: "Dereceye giren veya giremeyen, tatamiye çıkıp ter döken tüm sporcularımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca emektar antrenörlerimize, hakemlerimize ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü personellerimize de teşekkür etmek istiyorum. Sivas’ta yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda Köyceğiz'i ve Muğla'yı en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."