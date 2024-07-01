Bunlar da ilginizi çekebilir

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında, TCG Köyceğiz gemisi de halkın ziyaretine açıldı.

Farklı kategorilerde yüzme yarışmasının yapıldığı programda, yağlı direkten bayrak alma, piyade tekne, halat çekme ile kovalı kürek yarışmaları yapıldı. Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenin ardından Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve protokol üyelerince Fethiye Körfezi'ne çelenk bırakıldı.

Kutlamalar, akşam saatlerinde Ortaca Belediyesi Türk Sanat Müziği konseriyle devam etti.

Törene, Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Belediye Başkanı Evren Tezcan, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı ile protokol üyeleri katıldı.

Köyceğiz Dalyan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri de insansız cankurtaran aracıyla güvenlik tedbiri aldı.

Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi İskele Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.