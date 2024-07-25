Ortaca’nın merkez mahallelerinde su basıncında yaşanan sorun, MUSKİ ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı çalışmalar sayesinde çözülüyor. Bölgedeki yeni hat döşeme ve kaçakla mücadele çalışmaları, su iletimini önemli ölçüde iyileştirdi.

Yeni hat ile basınç artışı sağlanıyor

Ortaca’nın merkezine yeterli suyun ulaşmamasına neden olan basınç düşüklüğü, yeni içme suyu hattı ve boru çapı değişiklikleri ile gideriliyor. MUSKİ ekipleri, mevcut hatta 700 metre uzunluğunda yeni bir su hattı döşeyerek, basıncı artırmak ve mevcut hat üzerindeki yükü azaltmak amacıyla çalışmalara başladı. Bu yenilikle birlikte, bölgedeki su basıncının yaklaşık 1 bar oranında arttığı belirtiliyor.

Kaçak su kullanımıyla mücadele

Ekipler, su kaybını en aza indirmek için kaçak su kullanımı ve yer altı su arızalarını akustik dinleme teknolojisi ile tespit ediyor. Bu tespitler doğrultusunda gerekli onarımlar yapılarak su basıncının daha da iyileştirilmesi hedefleniyor. MUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu 5. Bölge Müdür Vekili Barış Altın, "Yaptığımız çalışmalar sayesinde Ortaca merkezde suyun basıncını yaklaşık 1 bar artırdık. Böylelikle üst katlarda su kullanımı daha rahat hale geldi," dedi. Altın ayrıca, kayıp ve kaçakla mücadele çalışmalarını artıracaklarını vurguladı.