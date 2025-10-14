30 yıl aradan sonra yeniden kurulan Muğlaspor Büyük Erkekler Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Federasyonu Muğla Büyük Erkekler Ligi’ne deplasmanda galibiyetle başladı.

Muğlaspor, ligdeki ilk maçında Knidoslions Spor Kulübü’nü 67-55 mağlup etti. Ligde toplam 9 takım iki grupta mücadele ediyor.

Datça Belediye 78-49 Milas Sempati Spor Kulübü

Marmaris Belediyesi 74-43 Esa Bodrum

Karya Muğla 68-44 Ortaca Gençlik

Türdü 100. Yıl Okulspor haftayı bay olarak geçti.

Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, “ Muğlaspor bu şehrin bir spor kulübü olarak her branşta mücadelesini sürdürecek. Her yaşta vatandaşımıza spor yaptırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi. Kulübün toplamda 9 branşta tescili bulunuyor.