Muğlaspor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Bornova 1877 forması giyen yetenekli orta saha oyuncusu Emre Akbulut, yeşil-beyazlı ekibe katıldı.

Emre Akbulut’un kariyer yolculuğu

Geçen sezon Bornova 1877 formasıyla 28 maça çıkan ve 4 gol atan Emre Akbulut, hem orta sahada hem de kanatta etkili performans sergiledi. 24 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerine Aydınspor 1923'te başladı ve Etimesgut Belediyespor, İskenderunspor, Aydın Yıldızspor, Kuşadasıspor, Darıca Gençlerbirliği, Efeler 09 SFK gibi takımlarda forma giydi. TFF 3. Lig’de 87, BAL’da 29 ve Türkiye Kupası’nda 7 maça çıkan Emre, toplamda 9 gol kaydetti.

İmza töreniyle resmiyet kazandı

Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, Başkan Vekilleri İbrahim Güngör, Muhammet Ali Bahçeyaka, Basın Sözcüsü Barış Yayman, Mali Komite Üyesi Ege Erman Tölek ve Sportif Direktör Ozan Özkan’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, Emre Akbulut resmen Muğlasporlu oldu.