Nesine 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Muğlaspor, ikinci devre hazırlıklarına devam ederken 22 yaşındaki forvet Yasin Uzunoğlu’nu transfer etti. Genç oyuncu, şampiyonluk hedeflerine katkı sunmayı amaçlıyor.

Yasin Uzunoğlu’nun kariyeri

Futbola Fethiyespor’da başlayan 1.86 boyundaki forvet, sırasıyla Beyoğlu Yeni Çarşıspor, Ağrı 1970, Darıca Gençlerbirliği ve Bornova 1877 formalarını giydi. 3. Lig’de 75, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 5 maçta görev yapan Yasin, kariyerinde toplam 16 gol kaydetti.

Kulüp tesislerinde imza töreni

Muğlaspor’da Yasin Uzunoğlu için düzenlenen imza törenine Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka, Mali Asbaşkan Semih Soykan ve Basın Sözcüsü Barış Yayman katıldı. Genç forvet, "Muğlaspor gibi köklü bir camiaya katıldığım için mutluyum" diyerek hedeflerini dile getirdi.