TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup’ta ilk yarıda zirve yarışında istediği sonuçları alamayan Muğlaspor, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen yeşil-beyazlı ekip, Etimesgut Belediyespor’dan 28 yaşındaki Harun Atalay ile anlaşmaya vardı. Karşıyaka altyapısında futbola başlayan Harun, Darıca Gençlerbirliği, 68 Aksarayspor, Fatsa Belediyespor ve 01 Adana FK gibi takımlarda forma giyerek şampiyonluk ve Play-Off heyecanını yaşamış bir isim olarak dikkat çekiyor. Takımda hareketli bir transfer dönemi yaşanırken, sağ bek Nurullah Serbest’in Belediye Kütahyaspor’a transfer olmasıyla kadroda ayrılık da yaşandı. Öte yandan, sportif direktörlük görevine Tolga Tağ’ın getirilmesiyle transferde hızlanan Muğlaspor, daha önce Yeni Mersin İdmanyurdu’nda oynayan kanat oyuncusu Muhammet Enes Gök ve Bornova 1877’den forvet Yasin Uzunoğlu’nu kadrosuna kattı.

Antalya Kampı Başladı

Muğlaspor, ligin ikinci yarısına daha güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyerek hazırlıklarına Antalya’da devam ediyor. 11 Ocak’a kadar sürecek olan kamp programında takımın fiziksel ve taktiksel anlamda eksiklerini kapatması hedefleniyor. Yeni transferlerin de katılımıyla güçlenen kadrosuyla Muğlaspor, zirve yarışında iddialı bir konuma gelmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, taraftarlarının desteğiyle sezonun ikinci yarısında daha başarılı bir performans sergilemeyi amaçlıyor.