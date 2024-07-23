TFF 3. Lig'e dönen Muğlaspor, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde başladı. İlk antrenman, Ortaköy Kemal Dirikan Tesisleri'nde Başkan Menaj Kıyanç ve yönetim kurulunun katılımıyla gerçekleşti.

İlk antrenman ve kurban kesimi

Muğlaspor, sezon öncesi ilk antrenmanını Ortaköy Kemal Dirikan Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Başkan Menaj Kıyanç ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı izledi. Çalışma öncesi, takımın başarısı için kurban kesildi ve dualar edildi.

Kamp programı

Muğlaspor, ilk etapta tesislerde çalışmalara devam edecek. Ardından, ikinci etap çalışmalarını 5-16 Ağustos tarihleri arasında Kocaeli Kartepe'de yapacak. Bu kamplar, takımın fiziksel ve taktiksel hazırlıklarını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Ortaköy Kemal Dirikan Tesisleri: İlk etap hazırlık dönemi

Kocaeli Kartepe Kampı: 5-16 Ağustos

Teknik direktör Besim Durmuş ve ekibi

Muğlaspor'un yeni teknik direktörü Besim Durmuş, takımın başında ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Durmuş'un ekibi de netleşti. İşte Muğlaspor teknik ekibi:

Yardımcı Antrenör: Bülent Tuncay

Atletik Performans Antrenörü: Ertuğrul Özdemir

Kaleci Antrenörü: Mert Durmuş

Maç Analiz Antrenörü: Burak Yanak

Yeni transferler ve kadro

Muğlaspor, sezon öncesi yaptığı transferlerle kadrosunu büyük ölçüde belirledi. Takımın yeni transferleri ve mevcut oyuncular, teknik direktör Besim Durmuş'un sistemine adapte olmaya çalışıyor. Yönetim, sezon öncesi yapılan transferlerin takıma önemli katkılar sağlayacağını düşünüyor.