TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı beklentilerin gerisinde tamamlayan ve zirve yarışına yeniden ortak olmayı hedefleyen Muğlaspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, son olarak Yeni Mersin İdmanyurdu forması giyen kanat oyuncusu Muhammet Enes Gök ile resmi sözleşme imzaladı.

Futbol kariyerine Galatasaray ve Bucaspor altyapılarında başlayan Muhammet Enes, Belediye Kütahyaspor, Adanaspor ve Yeni Mersin İdmanyurdu gibi kulüplerde forma giydi. 25 yaşındaki deneyimli oyuncu, 1'inci Lig’de 4, 2'nci Lig’de 35 ve 3'üncü Lig’de 81 maçta görev yaparak toplamda 11 gol kaydetti.

Transfer sürecinin tamamlanmasının ardından kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka, yönetim kurulu üyeleri Koray Türkan, Barış Yayman ve Aykut Asar katıldı. İmza töreninde konuşan Muhammet Enes Gök, Muğlaspor’a katkı sağlamak ve takımın hedeflerine ulaşması için elinden geleni yapacağını belirtti.