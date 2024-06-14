TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Muğlaspor'da, olağan genel kurul sonrası yeni yönetim kurulunun görev dağılımı tamamlandı. Başkan Menaf Kıyanç'ın güven tazelemesi ile birlikte, yeşil-beyazlı kulüpte önemli pozisyonlara yeni isimler getirildi.
Başkan ve Başkan Vekilleri:
- Başkan: Menaf Kıyanç
- Başkan Vekilleri: Haluk Beyimoğlu, Muhammet Ali Bahçeyaka, İbrahim Güngör
As Başkanlar:
- Durmuş Ali Öztürk
- Semih Soykan
- Özcan Saygın
Diğer Ana Görevler:
- Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu: Abdullah Eskihisarlı
Komite ve Sorumluluklar:
- Mali Komite Başkanı: Cahit Alkan
- Sosyal Komite Başkanı: Koray Türkan
- Basın Sözcüsü: Barış Yayman
- Futbol Altyapı Şube Sorumlusu: Ahmet Niyazi Çağlar
- Diğer Branşlar Şube Sorumlusu: İlker Barış Kalaç
- Taraftardan Sorumlu Yönetici: Aşkın Fahri Gezici
- Sağlık Şube Sorumlusu: Şadi Ballı
- Tesis ve Konaklama Sorumlusu: Muhammet Sevinç
- Reklam ve Pazarlama Sorumlusu: Aykut Asar
- Proje Geliştirme Birimi: Erhan Çetinkaya
- Mali Komite Üyeleri: Oral Kaplan, Raif Özdemir, Ege Erman Tölek
- Sosyal Komite Üyeleri: Nacide Baş, Muzaffer Akgül, Hüseyin Özcan
- Genel Kaptan: Süleyman Çulha
- Bölge Temsilcisi: Fahri Keleş
Editör: Engin Keskin