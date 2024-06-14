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Komite ve Sorumluluklar:

Diğer Ana Görevler:

Başkan ve Başkan Vekilleri:

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Muğlaspor 'da, olağan genel kurul sonrası yeni yönetim kurulunun görev dağılımı tamamlandı. Başkan Menaf Kıyanç'ın güven tazelemesi ile birlikte, yeşil-beyazlı kulüpte önemli pozisyonlara yeni isimler getirildi.

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