TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Muğlaspor'da, olağan genel kurul sonrası yeni yönetim kurulunun görev dağılımı tamamlandı. Başkan Menaf Kıyanç'ın güven tazelemesi ile birlikte, yeşil-beyazlı kulüpte önemli pozisyonlara yeni isimler getirildi.

Başkan ve Başkan Vekilleri:

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  • Başkan: Menaf Kıyanç
  • Başkan Vekilleri: Haluk Beyimoğlu, Muhammet Ali Bahçeyaka, İbrahim Güngör

As Başkanlar:

  • Durmuş Ali Öztürk
  • Semih Soykan
  • Özcan Saygın

Diğer Ana Görevler:

  • Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu: Abdullah Eskihisarlı

Komite ve Sorumluluklar:

  • Mali Komite Başkanı: Cahit Alkan
  • Sosyal Komite Başkanı: Koray Türkan
  • Basın Sözcüsü: Barış Yayman
  • Futbol Altyapı Şube Sorumlusu: Ahmet Niyazi Çağlar
  • Diğer Branşlar Şube Sorumlusu: İlker Barış Kalaç
  • Taraftardan Sorumlu Yönetici: Aşkın Fahri Gezici
  • Sağlık Şube Sorumlusu: Şadi Ballı
  • Tesis ve Konaklama Sorumlusu: Muhammet Sevinç
  • Reklam ve Pazarlama Sorumlusu: Aykut Asar
  • Proje Geliştirme Birimi: Erhan Çetinkaya
  • Mali Komite Üyeleri: Oral Kaplan, Raif Özdemir, Ege Erman Tölek
  • Sosyal Komite Üyeleri: Nacide Baş, Muzaffer Akgül, Hüseyin Özcan
  • Genel Kaptan: Süleyman Çulha
  • Bölge Temsilcisi: Fahri Keleş
Editör: Engin Keskin