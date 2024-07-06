Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı, Genel Kaptan Süleyman Çulha ve Sportif Direktör Ozan Özkan’ın katılımıyla, kulüp tesislerinde Nurullah Serbest için imza töreni düzenlendi. 25 yaşındaki Nurullah Serbest, geçtiğimiz sezon Kırşehir FSK ile 2. Lig’de 20 maça çıkarken, Türkiye Kupası’nda da 1 maçta forma giydi. TFF 3. Lig’de ise toplamda 123 maçta görev alan Serbest; Tekirdağspor, Batman Petrolspor, Sultanbeyli Belediyespor ve 68 Aksaray Belediyespor formalarını terletti. Ayrıca, Aksaray ekibiyle TFF 3. Lig şampiyonluğu yaşama başarısı gösterdi.

Kulüp yönetiminin açıklamaları

Muğlaspor yönetimi, bu transferle birlikte takımın savunma hattını güçlendirdiklerini ve hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını belirtti. Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, "Nurullah Serbest, tecrübesi ve yetenekleriyle takımımıza önemli katkılar sağlayacak. Hedeflerimize ulaşmak için transfer çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Muğlaspor'un hedefleri

Muğlaspor, yeni sezonda TFF 3. Lig 2. Grup’ta başarılı bir performans sergilemeyi ve üst liglere yükselmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.