TFF 3. Lig'de yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Muğlaspor, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Yeşil-beyazlı ekip, Karşıyaka'dan 28 yaşındaki forvet Fatih Taşdelen ve Aydın Yıldızspor'dan kanat oyuncusu Arda Bilmez'i renklerine bağladı.

Forvete önemli transfer

Karşıyaka'da 2,5 sezon forma giyen ve 74 maçta 33 gol kaydeden Fatih Taşdelen, Muğlaspor'un hücum hattına önemli bir katkı yapacak. Deneyimli golcü için kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Başkan Menaf Kıyanç, Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Eskihisarlı, Barış Yayman, Mahmut Koray Türkan, Erhan Çetinkaya, Oral Kaplan ve Sportif Direktör Ozan Özkan katıldı.

Futbol kariyerine Vefaspor ve Galatasaray altyapısında başlayan Taşdelen, Eyüpspor formasıyla profesyonelliğe adım attı. Yalovaspor, Sultanbeyli Belediyespor, Osmaniyespor, Yomraspor ve Karşıyaka formalarını da terleten deneyimli golcü, toplamda 146 maçta 49 gol attı.

Genç yetenek Arda Bilmez

Muğlaspor, Aydın Yıldızspor'dan genç kanat oyuncusu Arda Bilmez'i de kadrosuna kattı. Başkan Menaf Kıyanç, genç yeteneği geçtiğimiz sezon yakından takip ettiklerini ve kulübe kazandırdıklarını belirtti. Arda Bilmez'in, Muğlaspor'un kanat hücumlarını güçlendirmesi bekleniyor.