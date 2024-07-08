TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Muğlaspor, dış transfer çalışmaları kapsamında önemli bir hamle yaparak, savunma hattını deneyimli oyuncu Mehmet Eksik ile güçlendirdi. Geçtiğimiz sezon Elazığspor forması giyen ve takımıyla şampiyonluk yaşayan 29 yaşındaki defans oyuncusu, Muğlaspor ile anlaştı.

Elazığspor'da başarılı performans

Elazığspor formasıyla 24 maça çıkan Mehmet Eksik, savunmadaki başarılı performansıyla takımının elde ettiği şampiyonlukta önemli bir rol oynadı. Deneyimli futbolcu, savunmadaki sağlam duruşu ve kritik müdahaleleriyle dikkat çekti.

İmza töreni düzenlendi

Mehmet Eksik'in transferi için Muğlaspor Kulübü tesislerinde bir imza töreni düzenlendi. Törene, Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı, Sosyal Komite Başkanı Mahmut Koray Türkan ve Sportif Direktör Ozan Özkan katıldı. Mehmet Eksik, Muğlaspor formasını giyerek resmi sözleşmeye imza attı.

Kariyeri ve tecrübeleri

Futbol kariyerine Konya Yolspor'da başlayan Mehmet Eksik, Batman Petrolspor, Karaköprü Belediyespor, Pazarspor, Kırşehir Belediyespor, Erokspor, Hacettepe, Muş 1984 ve Elazığspor gibi takımlarda forma giydi. Deneyimli savunmacı, kariyeri boyunca TFF 2. Lig'de 14, TFF 3. Lig'de ise 209 maça çıkarak toplamda 6 gol kaydetti.

Muğlaspor İçin önemli bir transfer

Mehmet Eksik'in transferi, Muğlaspor'un savunma hattını güçlendirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Teknik ekip ve taraftarlar, deneyimli oyuncunun takımın başarısına katkı sağlayacağına inanıyor.

Yeni sezona hazırlık

Muğlaspor, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Takımın hedefi, bu sezon üst sıralarda yer alarak başarılı bir performans sergilemek. Mehmet Eksik'in katılımıyla savunma hattında daha güçlü bir yapıya kavuşan Muğlaspor, sezon öncesi hazırlık maçlarında da umut verici bir performans sergiliyor.