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Muğlaspor tesislerinde düzenlenen imza töreninde, Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, Başkan Vekilleri Haluk Beyimoğlu ve Muhammet Ali Bahçeyaka, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı, Basın Sözcüsü Barış Yayman ve Sportif Direktör Ozan Özkan hazır bulundu.

Futbol a Beşiktaş altyapısında başlayan ve Beylerbeyispor ile profesyonelliğe adım atan Serhad, kariyerinde 1877 Alemdağspor, Gebzespor, Alanya Kestelspor ve Diyarbekirspor formalarını giydi. Geçtiğimiz sezon Diyarbekirspor'da 33 maçta 2 gol atan 25 yaşındaki futbolcu, TFF 2. Lig’de toplamda 79, TFF 3. Lig’de 33 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 8 maçta forma giydi.

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