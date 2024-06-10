Muğlaspor, TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine Besim Durmuş'u getirdi. Yeşil-beyazlı ekip, başkanlık görevine tekrar seçilen Menaf Kıyanç'ın ardından teknik patronunu da belirledi. Kasımpaşa, Samsunspor gibi önemli kulüplerde görev yapmış olan 58 yaşındaki Deneyimli teknik adam, Muğlaspor'un başarısı için çalışacak.

Anlaşma sağlandı

Kulüp yönetimi, başkan Menaf Kıyanç'ın tekrar seçilmesinin ardından teknik direktörlük konusunda hızlı bir karar alarak, Durmuş ile anlaşma sağladı.

58 yaşındaki tecrübeli teknik adam, daha önce Kasımpaşa, Samsunspor, Boluspor gibi önemli kulüplerde görev yapmıştı. Yeni sezonda Muğlaspor'un başarısı için çalışacak olan Durmuş'un deneyimi ve bilgisi, takıma büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Muğlaspor Kulübü, yaptığı açıklamada taraftarlara heyecan verici bir sezon vaat ederken, teknik direktörleriyle birlikte hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını belirtti.