Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye’nin en önemli turizm bölgelerinden biri olan Ölüdeniz yolunu baştan sona yenileme çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, toplam 328 milyon TL’lik yatırımla Ölüdeniz Mahallesi Ovacık Mevkii, Kayaköy ve Atatürk Caddesi’nde başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.

"En önemli ulaşım güzergâhlarından biri"

Başkan Aras, yaptığı açıklamada Fethiye’nin turizm açısından taşıdığı öneme vurgu yaparak, projenin bölgeye büyük katkı sağlayacağını belirtti. Aras, “Ölüdeniz yolu, milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan, Fethiye’nin en önemli ulaşım güzergâhlarından biri. Seçim sürecinde bu yol için yatırım yapacağımızı söylemiştik ve sözümüzü yerine getiriyoruz” dedi.

Büyükşehir ve ilçe belediyesi el ele verdi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, projeyi birlikte değerlendirdi. Başkan Karaca, beş yıllık stratejik plan kapsamında Fethiye’ye yapılacak yeni yatırımları da görüştüklerini belirterek şunları söyledi: “Başkanımız seçim döneminde verdiği sözü tuttu. 320 milyon TL’lik bu büyük yatırım için kendisine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde Fethiye’yi daha da güzelleştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Yol güvenliği ve konfor ön planda

Proje kapsamında sadece asfalt yenileme değil, altyapı, su hatları ve trafik güvenliği açısından da önemli düzenlemeler yapılacak. Başkan Aras, bu kapsamda 8 milyon TL’lik ek bütçenin su ve altyapı çalışmaları için ayrıldığını belirtti. Aras, “Sadece modern bir yol yapmakla kalmayacağız, aynı zamanda güvenli bir ulaşım altyapısı oluşturacağız. Yayalar ve araç sürücüleri için maksimum konfor ve güvenlik sağlayacağız” diye konuştu.

Turizm sezonuna kadar tamamlanacak

Yetkililer, yenileme çalışmalarının turizm sezonuna kadar tamamlanacağını belirtti. Başkan Aras, sürecin bölgedeki turizm faaliyetlerine zarar vermeden yürütüleceğini ifade ederek, “Bu yolu turizm sezonuna yetiştirmek için hızla çalışıyoruz. Sezon boyunca trafiğin aksamaması için planlamalarımızı titizlikle yaptık” diyerek sözlerini noktaladı.