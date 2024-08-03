İstanbul Tuzla'da inşaatı süren bu modern gemi, gece görüş kamerası, ağ vinci ve gelişmiş elektronik seyir donanımları ile donatılmış olup, mavi vatan için 7/24 hizmet verecek şekilde tasarlandı.

Yeni kontrol gemisi Muğla denizlerini koruyacak

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün yaptığı yazılı açıklamada, "Kontrol gemimiz hizmete başladığında, Muğla denizlerindeki denetim ve rehberlik kapasitemiz artacak. Yasa dışı avcılık denetimleri, amatör ve ticari avcılık kontrolleri, su kirliliği ve kıyılardaki kaçak yapılaşma müdahaleleri konusunda çok daha etkin olacağız," ifadeleri yer aldı.