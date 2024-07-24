Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Ticaret Borsası’nın işbirliğiyle Muğla'ya kazandırılan 100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı, bölgenin gıda ürünlerinin kalitesini belirleyecek ve tanıtımını güçlendirecek.

Kalite ve güvenilirlik için yeni bir dönem başlıyor

Muğla'nın meşhur bal ve zeytinyağı gibi ürünlerinin analiz edileceği laboratuvar, uluslararası konsey metotları ve Türk Gıda Kodeksi standartlarına uygun olarak hizmet verecek. Bu analizler, Muğla'nın gıda ürünlerinin kalitesini belirlemenin yanı sıra, yenilikçi ürün geliştirme süreçlerinde de büyük katkı sağlayacak.

Üretici ve tüketici için çifte kazanç

100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı, tüm mamul, yarı mamul ve hammadde gıda ürünlerinin kalite kriterlerini belirleyerek, üreticilere uygun fiyatlı analiz fırsatları sunacak. Bu durum, üreticilere büyük bir mali avantaj sağlarken, tüketicilerin de güvenilir ürünler satın almasına olanak tanıyacak.

Bal ve zeytinyağı Türk Gıda Kodeksi'ne göre analiz edilecek

Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, laboratuvarın Muğla için hayırlı olmasını dileyerek, “Muğla Büyükşehir Belediyemizle ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz bu projeyi kısa süre içinde tamamladık ve hizmete sunduk. Muğla’mıza hayırlı olsun” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan Gıda Mühendisi Övgü Ferek ise, laboratuvarın amacı ve yapılacak analizler hakkında şu bilgileri verdi: “100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı, Muğla’nın ürünlerini ön plana çıkarmak ve AR-GE çalışmalarıyla yenilikçi ürünler geliştirmek amacıyla kuruldu. Bal ve zeytinyağı analizleri uluslararası standartlara ve Türk Gıda Kodeksi'ne göre yapılacak. Gelecekte diğer ürünlerin analizleri de gerçekleştirilecektir.”