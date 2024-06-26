ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) tarafından, "Muhabir: Dijital Dönemde Haberciliği Yeniden Düşünmek Forumu" düzenlendi.



AAtölye'de düzenlen foruma, iletişim fakültelerinden akademisyenler ile AA personelinin de aralarında bulunduğu haberciler katıldı.

Forumda, geleneksel gazeteciliğin temel bilgileri ve bugünün medyasını şekillendiren sosyal medya ve yapay zeka uygulamaları ele alınırken, AA'nın güncellenmiş "Muhabir" kitabının tanıtımı da yapıldı.

Forumun panel bölümünde Zeynep Bayramoğlu Öztürk'ün moderatörlüğünde, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fatih Keskin, gazeteciler Selim Atalay, Ahmet Yeşiltepe, Taha Hüseyin Karagöz ve Didem Özel Tümer değerlendirmelerde bulundu.

Tümer, mesleğe başladığında telsizle çalıştıklarını, en gelişmiş teknolojik aletin de çağrı cihazı olduğunu hatırlattı. Bugün gelinen noktada, akıllı telefonundan haberlerini yazıp sunabildiğini ya da yine akıllı telefonuyla çektiği bir görüntüyü montajlayıp iletebildiğini söyleyen Tümer, teknolojinin içerisinde harmanlanarak, ona direnmeden yer alabilenlerden olduğunu dile getirdi.

Tümer, şunları söyledi:

"Evet hızlandık, evet artık daha fazla insana ihtiyaç duyulmuyor. Örnekler üzerinden gidersek, ben 1995'te Milliyet gazetesine stajyer muhabir olarak girdiğimde her alana en az iki muhabir bakardı. Sadece siyasi partileri hem Meclisten hem de genel merkezden izleyenler vardı. Yaklaşık 25-26 muhabirin çalıştığı büroda şu an da 6-7 muhabirle aynı işi aynı şekilde yapmaya çalışıyorum."

Artık sadece bir telefon vasıtasıyla az bir sermayeyle kendi dijital yayıncılık dünyasının oluşturulabileceği bir dönemin içerisinde olunduğuna dikkati çeken Tümer, ancak teknolojinin sunduğu tüm fırsatlardan yararlanmanın yanı sıra onların içine eski bilindik yöntemlerin aktarılmasının gerektiğini vurguladı.

- "Teyitleme" vurgusu

Ahmet Yeşiltepe ise NTV Dış Haberler departmanında yer aldığını ve iç iletişimlerinde bir "teyitleme" grubu oluşturduklarını belirtti. Sosyal medyadan çok yararlandıklarını ancak bu platformlar üzerinden gelen bilgiyi doğrudan haber yapmadıklarını ifade eden Yeşiltepe, dezenformasyonla mücadele kapsamında teyitlemeye başvurduktan sonra haberleri oluşturduklarını aktardı.

Büyük Kanto depreminin 100. yıl dönümü belgeseli hazırlamak amacıyla Japonya'ya gittiğini anlatan Yeşiltepe, Japonya'da görsel telifin çok önemli olduğunu dile getirerek, bu kapsamda sadece fotoğraflar ile depremi anlatabildiklerini kaydetti.

- "Ne kadar güvenilir"

Selim Atalay da dijital dönemin beraberinde "ne kadar güvenilir" sorusunu getirdiğini belirterek, güvenilir olma konusunda bir kaygı bombardımanı altında olunduğunu kaydetti.

Daha önce Anadolu Ajansında çalıştığını hatırlatan Atalay, "Teknolojide Anadolu Ajansı öncüdür ve belirleyicidir. Anadolu Ajansı öncü ve önce olmak zorundadır. Bunun için de teknolojiyi her dönemde, telsizken de telefonken de ilk Anadolu Ajansı uygulamaya koymuştur. Anadolu Ajansının bu işlevi bir noktada da yönetimden kaynaklanır. Anadolu Ajansının yönetimi icracı ve icraatçı olmak durumundadır. Oldukları zaman teknoloji Anadolu Ajansı üzerinden medyaya yayılmıştır." diye konuştu.

Prof. Dr. Fatih Keskin ise toplumsal aktörlerin teknolojiyi daha sindiremeden çok hızlı bir şekilde tükettiğine dikkati çekerek, "Sadece gazetecilik değil, birçok meslek açısından, mesleğin kullanılabilirliği, mesleği yerine getirenin toplumsal işlevi, meslek pratikleri ve o mesleğin içinde gerçekleştiği politik, kültürel ve ekonomik koşulları çok radikal bir şekilde değiştiriyor ve dönüştürüyor." ifadelerini kullandı.

Gazeteciliğin toplumsal işlevlerinin de değiştiğini ve dönüştüğünü belirten Keskin, sorunun teknolojinin ne ölçüde takip edileceğinden ziyade ondan ne ölçüde yararlanılacağı meselesi olduğunu dile getirdi.

Keskin, yeni dönemde bilişsel becerileri daha gelişmiş bir jenerasyon beklendiğine dikkati çekerek, "Bizi analitik düşüncesi gelişecek olan, yaratıcı düşünme yetileri artmış bir jenerasyon bekliyor." diye konuştu.

Taha Hüseyin Karagöz ise dijital dönüşümün getirdiği yeniliklerden çok yararlandığını aktardı. Özellikle yapay zeka uygulamalarını aktif kullandığını belirten Karagöz, bazı noktalarda akıllı telefonu sayesinde yayınlar yapabildiğini, bu durumun kendini çok rahatlattığını söyledi.

AA Teyit Hattı'nın önemine değinen Karagöz, şüpheye düştüğü durumlarda hattı aktif şekilde kullandığını dile getirdi.

- "Medya teknolojileri şirketine evrilmek istiyoruz"

Panelin kapanışında konuşan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "Anadolu Ajansı olarak medya şirketiyiz. Fakat biz bunu değiştiriyoruz, medya teknolojileri şirketine evirmek istiyoruz. Çünkü artık haberle teknoloji arasındaki ilişki geçmişe göre daha da yoğunlaştı." ifadesini kullandı.

Karagöz, Gazze'de tek taraflı bir haber bombardımanı olduğuna dikkati çekerek, "Anadolu Ajansı bugün Gazze'de olmasa daha farklı içeriklerle dünya karşı karşıya kalabilirdi." diye konuştu.

Karagöz, konuşmasının ardından katılımcılara AA tarafından hazırlanan "Muhabir" kitabını hediye etti.