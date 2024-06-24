AK Parti Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak, Mardin Mazıdağı ve Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşanan acı felaketin yaralarını sarmak ve mağduriyetleri gidermeye yönelik olarak devletimiz her türlü imkanları ile bölge halkımızın yanında olduğunu belirti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin ve Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşanan arazi yangınları hakkında açıklamalarda bulunan. Adak, Bundan sonraki süreçte yaraların biran önce sarılması için ilgili yetkililerle yakın işbirliği içerisinde gerekli girışimleri başlattıklarını söyledi. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerle temas halinde olduklarını ifade eden Adak," Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin 'in Mazıdağı ilçelerinde çıkan yangınlarla ilgili hasar tespit çalışmalarının Tarım ve Orman Bakanlığımızın yaptığı açıklamalarla tamamlandığını duyurdu".dedi.

HALKIMIZIN ACISINI PAYLAŞIYORUZ

Mardin Mazıdağı İlçesi ve Diyarbakır Mazıdağı İlçeleri kırsal alanlarda çıkan elim yangınlarda hemşehrimizden maalesef hayatını kaybedenler ve yaralananların olması hepimizi derinden üzdüğünü kaydeden Adak, Diyarbakır'da 7 bin 900, Mardin'de 7 bin dekar tarım alanı yandı. Bunun yanısıra geçimlerini tarım ve hayvancılık ile sağlayan hemşehrilerimizin çok fazla hayvanı telef olmuş ve bunun yanısıra maddi zarara da uğramışlardır. Bir taraftan acıları ile uğraşırken aynı zamanda maddi olarak zarara uğramış olmalarıda bu facianın ne kadar vahim boyutta olduğunu da göstermiştir. Yapılan açıklamalara göre 1000 civarında küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edilmiştir"ifadelerini kullandı.

YARALAR SARILACAK

Bu olay neticesinde hayatlarını kaybeden hemşehrilerimize Allah tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dilediklerini kaydeden Adak",Temennimiz inşaallah bundan sonra bu tür vakalar bir daha yaşanmaz .Vatandaşlarımız ve ilgili tüm yetkililer yangının söndürülmesi için fedakarca gayret göstermişlerdir. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Maalesef çok acı ve zor bir süreç yaşandı.Bundan sonraki süreçte yaraların biran önce sarılması için bizlerde ilgili yetkililerle yakın işbirliği içerisinde gerekli girışimleri başlatmış bulunmaktayız.

Hemşehrilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerle temas halindeyiz. Temennimiz ilgili kurumların bu süreci biran önce hemşehrilerimizin mağduriyetini giderecek şekilde neticelendirmesidir. Allah bir daha çiftçilerimize ve hemşehrilerimize bu tür vakalar yaşatmasın inşallah. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Tekrar vefat eden hemşehrilerimize Allah tan rahmet, yakınlarına da sabırlar dilerim"şeklinde açıklamalarda bulundu.