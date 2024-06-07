Efsanevi boksör Muhammed Ali'nin çocukluğunu geçirdiği ev satışa çıkarıldı. Muhammed Ali'nin boksör olma hayalleriyle büyüdüğü pembe ev, ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville şehrinde yer alıyor. 2 yatak odası, 1 banyosu bulunan ev, boksun efsanesinin ölümünün ardından müzeye dönüştürülmüştü. Ali'nin yaşadığı ev, yanındaki iki ev ile birlikte satışa çıktı. Sahipleri 3 ev için 1,5 milyon dolar istiyor.

Tüm zamanların en iyi boksörü olarak kabul edilen Amerikalı boksör Muhammed Ali, kariyeri boyunca yaptığı maçların yalnızca 5'ini kaybetti. Efsanevi boksör uzunca bir süre boyunca Parkinson hastalığıyla mücadele etmiş, 2016'da 74 yaşında hayata veda etmişti. Vefatından sonra yüzlerce hayranı çocukluk evinin önünde toplanmış, Muhammed Ali anısına mumlar yakılmıştı.

2012 yılında da satışa çıkarılan ev, 50 bin dolarlık fiyatla satışa konulmuştu.