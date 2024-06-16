Muharrem ayı, Hicri takvime göre yılın ilk ayıdır ve İslam dünyasında büyük bir öneme sahiptir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından “Allah’ın Ayı” olarak nitelendirilmiştir.

Hicri yılbaşı olarak bilinen Muharrem ayı başlangıcı 2024 Diyanet takvimi ile duyuruldu. Haram aylar arasında yer alan Muharrem ayı, İslam takviminin ilk ayı olarak kabul ediliyor. Muharrem ayı içerisinde büyük önem taşıyan aşure günü de yer alıyor. Aşure, paylaşmanın ve bereketin simgesi olarak kabul edilir ve Müslümanlar arasında dağıtılarak toplumsal bağlar güçlendirilir. Aşure ayı ne zaman başlıyor?

Muharrem Ayı ne zaman başlıyor?

2024 yılı Muharrem Ayı, 7 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak ve 5 Ağustos 2024 tarihinde sona erecektir.

Aşure Günü ne zaman?

Aşure Günü, Hz. Hüseyin ve 72 can yoldaşının Kerbela'da şehit edildiği günün anısına her yıl Muharrem ayının 10. gününde kutlanır. Diyanet’in dini günler takvimine göre 2024 yılı aşure günü 17 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak.