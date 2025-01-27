Bolu Kartalkaya Kayak Merkezinde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınıyla ilgili açıklama yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kültür ve Turizm Bakanlığını işaret ederek “Bakanlıktan kimse göz altına bile alınmadı, Bakan hâlâ istifa etmedi. Adaletiniz batsın” diye tepki gösterdi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezinde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar tutuklandı.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 15 zanlı tutuklanmış, altı kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Yangında sorumluluk tartışması devam ederken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, X hesabından yaptığı paylaşımda Kültür ve Turizm Bakanlığına işaret etti.

Yangında sorumluluğun açıkça Kültür ve Turizm Bakanlığında olduğunun ortaya çıkmasına rağmen Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdürü tutuklandığını söyleyen İnce “Bakanlıktan kimse göz altına bile alınmadı, Bakan hâlâ istifa etmedi. Adaletiniz batsın!” diye yazdı.

Yangında sorumluluğun açıkça Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda olduğu ortaya çıkmasına rağmen Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdürü tutuklandı. Bakanlıktan kimse göz altına bile alınmadı, Bakan hala istifa etmedi. Adaletiniz batsın! — Muharrem İNCE (@vekilince) January 26, 2025