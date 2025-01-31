Siyasi kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaşan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, uzun bir aranın ardından 'baba ocağı' CHP’ye geri dönmeye karar verdi. 40 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) çeşitli kademelerinde görev yapan İnce, Memleket Partisi’ni kurduktan sonra partiye yeniden katılacağı tarihi açıkladı. İnce’nin CHP’ye dönüşü, geçtiğimiz hafta gerçekleşen özel bir görüşmeyle kesinleşti.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile görüştü

Geçtiğimiz Pazartesi günü, Muharrem İnce CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri’nde gerçekleşen yemekte, İnce’nin CHP’ye geri dönme kararını aldığının sinyalleri verildi. Görüşme sonrasında İnce’nin, partinin Çankaya üyesi olarak geri döneceği öğrenildi.

İnce’nin geri dönüşü şartları belirledi

İnce’nin, CHP’ye dönüş sürecinde hiçbir talepte bulunmadığı ve yeni bir beklenti içine girmediği belirtiliyor. İnce’nin önümüzdeki 15 gün içinde CHP’ye üye olarak geri dönmesi bekleniyor.