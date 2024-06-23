Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski HDP Şırnak Milletvekili'ne sosyal medyadan "Sen vatansızsın!" diyerek tepki gösterdi.
Portekiz'in EURO2024'te Türkiye'yi 3-0 yenmesi ardından sosyal medyada "Biji Portekiz" (Çok yaşa Portekiz) paylaşımı yapan HDP'li Şırnak eski milletvekili Ferhat Encu'ya birçok kullanıcı tepki gösterdi.
Devamında ise Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Encu'nun tweetini alıntılayarak, "Sen vatansızsın, sen ahlaksızsın!" ifadelerini kullandı.
İşte İnce'nin tweeti:
Sen vatansızsın, sen ahlaksızsın! https://t.co/Mcvvgo78mp— Muharrem İNCE (@vekilince) June 22, 2024
Editör: Ferhat Yiğit Adıgüzel