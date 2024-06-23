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Sen vatansızsın, sen ahlaksızsın! https://t.co/Mcvvgo78mp

Devamında ise Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Encu'nun tweetini alıntılayarak, "Sen vatansızsın, sen ahlaksızsın!" ifadelerini kullandı.

Portekiz'in EURO2024'te Türkiye'yi 3-0 yenmesi ardından sosyal medyada "Biji Portekiz" (Çok yaşa Portekiz) paylaşımı yapan HDP'li Şırnak eski milletvekili Ferhat Encu'ya birçok kullanıcı tepki gösterdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski HDP Şırnak Milletvekili'ne sosyal medyadan "Sen vatansızsın!" diyerek tepki gösterdi.

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