Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye'yi EURO2024'te 3-0 yenen Portekiz'i tebrik eden HDP Şırnak eski Milletvekili Ferhat Encü'ye sosyal medyadan sert tepki gösterdi.

Encü'nün paylaşımı tepki çekti

Portekiz'in Türkiye'yi 3-0 mağlup etmesinin ardından Ferhat Encü'nün Twitter'da "Biji Portekiz" (Çok yaşa Portekiz) paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı Encü'nün bu paylaşımına sert tepki gösterirken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de Encü'ye ağır eleştirilerde bulundu.

İnce: "Sen vatansızsın, sen ahlaksızsın!"

Muharrem İnce, Encü'nün tweetini alıntılayarak, "Sen vatansızsın, sen ahlaksızsın!" ifadelerini kullandı. İnce'nin bu tepkisi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve birçok kullanıcı tarafından desteklendi. Encü'nün paylaşımına yönelik tepkiler çığ gibi büyürken, siyaset arenasında da tartışmalar alevlendi.