Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, MTV, pasaport ve ehliyet zamlarına dikkat çekerek asgari ücretteki artışı eleştirdi: "Ekonomistim dedi, bütün yükü çalışanların üzerine bıraktı."

"Ekonomistim dedi, yük çalışanlara kaldı"

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), pasaport ve ehliyet harçlarına yapılan yüzde 44 zam oranlarına dikkat çekti. Enflasyon oranları üzerinden hükümeti eleştiren İnce, şu ifadeleri kullandı: "Ehliyete, pasaporta, MTV’ye yüzde 44 zam, TÜİK enflasyonu yüzde 47, gıda enflasyonu yüzde 70 ama asgari ücrete yüzde 30 zam. Ekonomistim dedi, ekonomiyi batırdı, bütün yükü de çalışanların üzerine bıraktı."

Asgari ücret ve enflasyon çıkmazı

İnce, hükümetin açıkladığı asgari ücret zammını yetersiz bularak, hayat pahalılığı karşısında çalışanların korumasız bırakıldığını savundu. TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarına karşılık vatandaşın gerçek enflasyonunun çok daha yüksek olduğunu ifade etti.