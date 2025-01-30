CHP kulislerinde sıcak bir gelişme yaşanıyor. Gazeteci Barış Yarkadaş, Muharrem İnce’nin önümüzdeki 15 gün içinde eski partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döneceğini duyurdu. Yarkadaş, TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında önemli bir iddiayı gündeme taşıdı.

İddiaya göre İnce'nin dönüşü kesinleşti

Yarkadaş, İnce'nin CHP'ye dönüşüyle ilgili olarak kesin bilgiler verdi. Yarkadaş, “Kesin ve net olarak söylüyorum, 15 gün içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çankaya üyesi olarak geri dönecek. Partiye dönerken herhangi bir talebi yok. ‘CHP’li olarak hayatıma devam etmek istiyorum’ demiş. Bu talebi de CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından olumlu karşılanmış.” ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi’nin yeni başkanı belli oldu

İnce’nin CHP’ye dönüşüyle birlikte boşalacak olan Memleket Partisi Genel Başkanlığı için partinin önemli isimlerinden Reşat Şahin Öztürk’ün talip olduğu belirtildi.

TBMM başkanlığı iddiaları

Yarkadaş, İnce'nin bir görev beklentisi bulunmadığını vurgulasa da, yakın çevresinin İnce'nin adını önümüzdeki dönemde TBMM Başkanlığı için andığını ifade etti. Yarkadaş, "Muharrem İnce'nin herhangi bir görev talebi olmadığını öğrendim. Yakın arkadaşları diyor ki, ‘Önümüzdeki dönem neden Ankara Milletvekili olup Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olmasın?’" şeklinde kulis bilgisini aktardı.