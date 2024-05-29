Ankara 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlenmiş sahte dekonta ilişkin davada hakim, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için süre verdi. İddialara göre, 15 sanık hakkında 'Sahte özel belgeyi bilerek kullanmak', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' ve 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlarından dava açıldı. Mahkeme, firari sanık Ethem Gürbaş'ın yakalama emrinin tefrikine hükmederek, savcıya esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için süre verdi. Duruşma, 11 Temmuz'a ertelendi.

Editör: Simge Akbulut