Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kuzu bir açıklama yaptı.

Mesleğin katkıları ve değişim süreci

Başkan Kuzu, meslek yasasının kabulünün üzerinden geçen 35 yılda, muhasebe meslek mensuplarının ülke ekonomisinin gelişimine önemli katkılar sağladığını belirtti. Meslek mensuplarının mükelleflerle devlet arasında köprü görevi üstlendiğini vurgulayan Kuzu, ayrıca e-fatura, e-defter, e-arşiv gibi dijital uygulamalarla mesleğin şekil ve içerik kazandığını ifade etti.

Mesleğin rolü ve gelecek hedefleri

Muhasebe meslek mensuplarının, üreten ve dinamik bir Türkiye için çalıştığını vurgulayan Başkan Kuzu, işletmelerin gelişimine katkıda bulunarak güvenilir işletme danışmanlığı hizmeti verdiklerini söyledi. Türkiye Muhasebe ve Finans Enstitüsü (TÜRMOB) ile odaların, mesleğin dünya standartlarına uygun şekilde geliştirilmesi için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Sorunlar ve çözüm önerileri

Ancak, 3568 sayılı Kanun’un günümüz koşullarına uygun olmadığı görüşünü dile getiren Başkan Kuzu, meslek mensuplarının karşılaştığı angaryalar ve vesayet gibi sorunların çözümü için diyalog ve işbirliği çağrısında bulundu. Vergi bilincinin yaygınlaşması ve kayıt dışı ekonominin engellenmesinde meslek mensuplarının önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Gelecek için umutlar

Son olarak, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun yasal statüye kavuşmasının 35. yıl dönümünü kutlayan Başkan Kuzu, mesleki sorunların çözüme kavuşturulması ve mesleğin daha saygın bir konuma gelmesi için meslektaşlarıyla birlikte mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Bu tören, muhasebe meslek mensuplarının mesleki birliklerini güçlendirme ve mesleklerinin toplumsal önemini vurgulama fırsatı olarak değerlendirildi.