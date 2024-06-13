Muhasebe Meslek Yasası’nın 35. Yılı Kutlanıyor

13 Haziran 1989 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 35. yıl dönümü İzmir’de düzenlenen törenlerle kutlandı. İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kuzu, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu sonrasında mesleğin önemine ve gelişimine dair açıklamalarda bulundu.

Teknolojiye ayak uyduruldu

Kuzu, yaptığı açıklamada, meslek yasasının kabulünden bu yana geçen 35 yılda meslek mensuplarının ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağladıklarını, mükellefler ile devlet arasında köprü görevi üstlendiklerini vurguladı. Ayrıca, mesleğin teknolojiye ayak uydurarak e-fatura, e-defter gibi uygulamalarla dönüşüm geçirdiğini ve ekonomik süreçlerde önemli roller üstlendiğini belirtti.

"Meslek kanunu güncellenmeli"

Mesleki sorunların çözümü için TÜRMOB ve odaların yoğun çaba gösterdiğini dile getiren Kuzu, vergi bilincinin yaygınlaşmasında ve kayıt dışı ekonominin önlenmesinde meslek mensuplarının önemli rol oynadığını söyledi. Ayrıca, meslek kanununun güncellenmesi gerekliliğine de dikkat çekti.

Son olarak, Kuzu, meslektaşlarıyla birlikte mesleğin daha saygın ve bağımsız bir statü kazanması için mücadele edeceklerini vurguladı ve ülke ekonomisinin gelişimine katkıda bulunacaklarını ifade etti.