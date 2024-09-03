TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, yeni eğitim dönemi öncesinde okullara yönelik hayati bir uyarıda bulundu. Çocukların uzun saatler geçirdiği sınıflardaki iç hava kalitesi, ısıl, akustik ve görsel konforun yetersizliği, öğrencilerin sağlık ve akademik performansını olumsuz etkiliyor. Özellikle iç hava kalitesinin düşüklüğü, astım gibi kronik rahatsızlıkların gelişmesine zemin hazırlayabiliyor. İzmir Şubesi, bu konuda okullarda acilen mekanik havalandırma sistemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtiyor.

COVID-19 salgını ile havalandırmanın önemi daha da arttı

COVID-19 pandemisi, okulların hastalıkların yayılmasında kritik bir rol oynadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Yetersiz havalandırma sistemleri, sınıflardaki mikroorganizmaların hızla yayılmasına neden oluyor ve bu durum, öğrencilerin devamsızlık oranlarını artırarak akademik başarılarını da olumsuz etkiliyor. Makina Mühendisleri Odası, bu tehlikeye karşı uyarılarda bulunarak, mevcut mekanik havalandırma sistemlerinin iyileştirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Havalandırmada etkin çözüm: Mekanik sistemler

Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, devlet okullarındaki dersliklerin büyük bir kısmında mekanik havalandırma sistemlerinin bulunmadığına dikkat çekiyor. Mevcut durumda, pencerelerin ve kapıların açılması gibi basit yöntemler yetersiz kalıyor. MMO, temiz havanın kontrollü bir şekilde dağıtılması ve enerji verimliliği yüksek mekanik havalandırma sistemlerinin kurulması gerektiğini belirtiyor.

Yetkililere çağrı

MMO İzmir Şubesi, okullardaki havalandırma sistemlerinin iyileştirilmesi konusunda yetkililere acil bir çağrıda bulunuyor. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve ailelerinin sağlığı için gerekli adımların atılması gerektiğini vurgulayan Oda, bu konuda her türlü teknik desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade ediyor.