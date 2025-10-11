ABD’nin Tennessee eyaletinde patlayıcı mühimmat üreten Accurate Energetic Systems tesisinde meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

ABD’nin Tennessee eyaletinde patlama

ABD’nin Tennessee eyaletinde bulunan Accurate Energetic Systems adlı patlayıcı mühimmat üretim ve test tesisinde büyük bir patlama meydana geldi.

Olay, yerel saatle sabah erken saatlerde gerçekleşti. Bölgeden yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

“Hayatını kaybedenler ve kayıplar var”

Humphreys Bölgesi Şerifi Chris Davis, yerel basına yaptığı açıklamada, “Patlamada bazı kişiler hayatını kaybetti, bazıları ise kayıp. Olay yeri incelemeleri sürüyor” dedi.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Yetkililer, olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, tesiste ikincil bir patlama riski bulunabileceğini bildirdi.

Patlamanın nedeni araştırılıyor

Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Şerif Davis, soruşturmanın kapsamlı bir şekilde sürdüğünü ve “incelemelerin günler sürebileceğini” belirtti.

ABD medyası, olay sırasında tesiste çok sayıda çalışan bulunduğunu, ancak bazılarına ulaşılamadığını aktardı.

Bölge halkı sarsıntıyı hissetti

Olay yerine yaklaşık 20 dakika uzaklıktaki Lobelville bölgesinde yaşayanlar, patlama sırasında evlerinin sallandığını söyledi.

Görgü tanıkları, “Deprem sandık, camlar titredi” ifadeleriyle olayın şiddetini anlattı.

Yerel yönetim, bölge halkına evlerinden çıkmamaları ve yetkililerden gelecek uyarıları takip etmeleri çağrısında bulundu.