Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin 25 Mart 2009’da hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada, zamanaşımı nedeniyle cezalar düştü.

Yargıtay Ceza Kurulu'nda 12 yıllık zamanaşımına takıldı

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, eski İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün ve eski İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek’i "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 2’şer ay hapis cezasına çarptırmıştı. Ancak dava dosyası, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nda 12 yıllık zamanaşımı süresine takıldı ve cezalar kesinleşmeden düştü.

Yargılama sürecinde Yazıcıoğlu ailesinin avukatı, kazanın bir “profesyonel siyasi suikast” olduğunu ve FETÖ tarafından planlandığını öne sürdü.

Dava kapsamında bazı sanıklar beraat ederken, pişmanlık göstermeyen üç sanığa verilen hapis cezaları kesinleşmeden zamanaşımı engeline takıldı.

2019 yılında açılan dava da sonuçsuz kaldı

Zaman aşımı kararı, 2019 yılında açılan ve 2021'de mahkeme tarafından karara bağlanan davayı sonuçsuz bıraktı.

Sabah gazetesinden Hali Turan'ın haberinde şu ifadeler yer verildi:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili üst düzey kamu görevlilerine yönelik dava, 2019 yılının Şubat ayında açılmıştı. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 5. Ceza Dairesi ise 2 yıl içerisinde sanıkların yargılamalarını yaptıktan sonra dava dosyasında karar vermişti. 5 Şubat 2021'de verilen karar, sanık avukatlarının itirazıyla Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na taşındı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanlığı'nı Eyüp Yeşil'in yaptığı dönemde "görevi kötüye kullanma" suçunun olağanüstü dava zamanaşımı süresinin 12 yıl olduğu bilinmesine rağmen, dava dosyası gündeme alınmadı. 12 yıllık zamanaşımı süresinin dolmasıyla da sanıklar hakkında verilen kararlar zamanaşımına uğradı. Yargılamada alınan cezalar kesinleşmediği için zamanaşımı nedeniyle düştü."