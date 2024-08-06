ABD'de "Muhteşem 7"li olarak adlandırılan dev teknoloji şirketlerinin toplam piyasa değeri, resesyon endişeleri nedeniyle yaklaşık 700 milyar dolar geriledi. İşte piyasalarda yaşanan son gelişmeler ve detaylar...

Resesyon endişeleri piyasalarda büyük düşüşe yol açtı

ABD borsaları, resesyon endişeleriyle büyük bir çöküş yaşadı. Açılışta Dow Jones endeksi 1000 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 2,68 azalışla 38.670,55 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 4,07 azalışla 5.128,93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 6,25 kayıpla 15.728,46 puana geriledi.

Muhteşem 7'li'de büyük kayıplar

Teknoloji devleri Apple, Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia ve Tesla, resesyon korkularının etkisiyle ciddi değer kayıpları yaşadı. Toplamda 14 trilyon dolardan fazla piyasa değerine sahip bu şirketler, satış baskısı altında kaldı.

Apple: Piyasa değeri 178 milyar dolar azalarak 3 trilyon 164 milyar dolara geriledi.

Piyasa değeri 178 milyar dolar azalarak 3 trilyon 164 milyar dolara geriledi. Microsoft: Piyasa değeri 96 milyar dolar kayıpla 2 trilyon 940 milyar dolara düştü.

Piyasa değeri 96 milyar dolar kayıpla 2 trilyon 940 milyar dolara düştü. Alphabet: Piyasa değeri 74 milyar dolar azalışla 1 trilyon 999 milyar dolara indi.

Piyasa değeri 74 milyar dolar azalışla 1 trilyon 999 milyar dolara indi. Amazon: Piyasa değeri 87 milyar dolar düşüşle 1 trilyon 674 milyar dolara geriledi.

Piyasa değeri 87 milyar dolar düşüşle 1 trilyon 674 milyar dolara geriledi. Meta Platforms: Piyasa değeri 41 milyar dolar kayıpla 1 trilyon 194 milyar dolara düştü.

Piyasa değeri 41 milyar dolar kayıpla 1 trilyon 194 milyar dolara düştü. Nvidia: Piyasa değeri 191 milyar dolarla en büyük kaybı yaşayarak 2 trilyon 448 milyar dolara indi.

Piyasa değeri 191 milyar dolarla en büyük kaybı yaşayarak 2 trilyon 448 milyar dolara indi. Tesla: Piyasa değeri 20 milyar dolar azalarak 643 milyar dolara geriledi.

Yapay zeka ve piyasa baskıları

Yapay zekadaki gelişmeler nedeniyle son dönemde büyük ilgi gören Nvidia, en büyük kaybı yaşayan şirket oldu. Diğer teknoloji devleri de piyasalardaki belirsizlik ve resesyon endişeleri nedeniyle büyük değer kayıpları yaşadı.

Piyasa değerindeki toplam kayıp

Muhteşem 7'li olarak adlandırılan bu şirketlerin toplam piyasa değeri kaybı, 688 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Resesyon endişeleri ve küresel ekonomik belirsizlikler, teknoloji devlerinin hisselerinde büyük düşüşlere yol açtı.