Dün Paris’te gerçekleştirilen küresel bir lansman etkinliğiyle Muhteşem Yüzyıl dizisi, yapım şirketi Tims Production ve metaverse platformu The Sandbox arasında gerçekleştirilen anlaşma kapsamında meta evrene ilk adımını attığını duyurdu. Birliktelik kapsamında dizinin ikonik mekanlarının 2023’ün son çeyreğinden itibaren The Sandbox metaverse’te yeniden hayat bulacağı ve dizinin unutulmaz karakterlerinin avatarlara dönüştürüleceği kaydedildi.

The Sandbox'ın ev sahipliğinde düzenlenen lansman etkinliğinde dizinin yapım şirketi Tims Productions'ın yanı sıra Hungri Games ve UGC90 oyun stüdyoları katıldı. Bir atölye çalışmasıyla başlanan ve dünya çapında ünlenen dizilerin metaverse entegrasyonuna ilişkin panelle devam eden etkinlikte, Timur Savcı, The Sandbox Kurucu Ortağı Sebastian Borget ve The Sandbox Türkiye Ülke Müdürü Arslan Kiran’ın katılımıyla imza töreni gerçekleştirildi.

KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLEN MUHTEŞEM YÜZYIL AVATARLARI, OYUNLAŞTIRILMIŞ DENEYİM

Törende, Muhteşem Yüzyıl’ın sanal evrendeki konumunun çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacağı, etkileşimi yüksek oyunlaştırılmış metaverse deneyimiyle dizi severlerinin beğenisine sunulacağı belirtildi. Ayrıca ilerleyen dönemde Muhteşem Yüzyıl karakterlerinin NFT ve avatar koleksiyonlarına dönüştürüleceği, dizinin hayranlarının avatarlarını sevdikleri karakterlere ait zenginleştirilmiş öğelerle kişiselleştirebileceği kaydedildi.

TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK İZLENEN TÜRK DİZİSİ OLMUŞTU

Osmanlı İmparatorluğu’nun en uzun süre tahtta kalan 10’uncu padişahı Kanuni Sultan Süleyman ile cariyelikten hasekilik ve valide sultanlığa yükselen eşi Hürrem Sultan’ın hayatından yola çıkılarak hazırlanan ve yapımını Tims Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı’nın üstlendiği ‘Muhteşem Yüzyıl’, tüm zamanların en çok izlenen Türk dizisi olmuştu. Oyuncuların platform kripto para birimi SAND'i kullanarak Ethereum blokzinciri üzerinde oyun deneyimi inşa ettiği ve oyun içi varlıkların ticaretini yapabildiği bir ortam sunan, merkeziyetsiz sanal oyun dünyası The Sandbox ile yapılan anlaşma kapsamında Muhteşem Yüzyıl, metaverse platformuna giren ilk Türk dizisi, ‘The Walking Dead’den sonra ise bu evrene dahil olan ikinci küresel yapım oldu.

“MUHTEŞEM YÜZYIL’I PLATFORMUMUZDA AĞIRLAMAKTAN HEYECAN DUYUYORUZ”

Türkiye pazarına Haziran 2022’de giriş yaptıklarını ve DappRadar verilerine göre Ocak 2023 ticaret hacminin bir önceki aya kıyasla yüzde 114 arttığını ifade eden The Sandbox’ın COO’su ve Kurucu Ortağı Sebastien Borget, “Dünya çapında ün kazanmış bir Türk dizisi olan Muhteşem Yüzyıl’ı The Sandbox’ta ağırlamaktan ve bu önemli bölgede büyüyen varlığımızı daha da güçlendirmekten heyecan duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“BU YENİ MACERADA İŞ BİRLİĞİ YAPMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ”

Muhteşem Yüzyıl’ın yapımcısı Timur Savcı ise şunları söyledi:

“Yayınlandığı günden bu yana kırdığı rekorlar ve imza attığı ilklerle uluslararası televizyonculuğun mihenk taşlarından biri olan Muhteşem Yüzyıl ekibi olarak bu yeni ve heyecan verici macerada The Sandbox ekibiyle iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşmayla bir yandan eğlence dünyasına yenilikçi yaklaşımımızı sürdürürken, diğer yandan değerli mirasımız olan tarihimizi yeni nesillerle buluşturacak bir köprü inşa edeceğimiz için heyecanlıyız.”

“DİZİ/FİLM SEKTÖRÜ İÇİN WEB3 VİZYONUNUN TEMELİNİ OLUŞTURACAK”

The Sandbox’ın Türkiye Ülke Müdürü Arslan Kiran de “Kasım 2022’de Türkiye’de düzenlediğimiz ‘Geleceğe İz Bırak’ etkinliğinde sinema, dizi ve oyun alanlarındaki iş ortaklıklarını içeren ‘Turkishverse’ün duyurusunu yapmıştık. Turkishverse’ün ilk somut çıktısı olan bu anlaşmayla, Muhteşem Yüzyıl gibi dünyaca tanınmış bir Türk dizisinin metaverse’e adım atması, tüm dizi/film sektörü açısından yeni bir Web3 vizyonunun temellerini oluşturacak. The Sandbox, sinema, dizi, oyun ve spor alanlarındaki yeni iş ortaklıklarıyla Türkiye’deki varlığını güçlendirmeye ve Türkiye’yi metaverse’e taşımaya devam edecek” diye konuştu.