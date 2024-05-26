İpsalalı sanatçı Mustafa Muhteşemses’ten yeni tekli SİNGLE “Allah kahretsin seni” ile çok yakında Tüm dijital platformlarda sevenlerinin karşısına çıkıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 2022 yılında Müzik piyasasına giriş yaptığı yaptığı günden beri şarkılarI ile dinleyicilerin beğenisini kazanan Muhteşemses bu kez arabesk şarkı çıkarıyor

Sanatçı Mustafa Muhteşemses gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti. “2022 yılında Müzik piyasasına ilk klibim söz bestesi bizzat kendime ait unuttum “seni sanma” ile dinleyicilerle karşısına çıktım tepkiler çok olumlu idi, dedim ki bu iş başarılı ardından oyun havası enişte parçamızı çıkardık hatta bu parçayı ünlü şarkıcılar bile storylerinde kullandı ve o zaman gerçekten çok duygulandım Bizzat kendimle gurur duydum”

“ÇOK ELEŞTİRİ ALDIM “

Muhteşemses, “Şu ana kadar 7 “ci şarkımızı çıkarıyorum söz ve besteleri Bizzat kendime ait, Tabiki bunlar bedava olmuyor parayla oluyor bir insanı eleştirmek çok kolaydır ama yapılanlara da bakmak gerekir. Burada bir emek var, maddi olsun manevî olsun yapılan bir iş var bunu görmemezlikten gelen benim için bilhassa müzik işi yapan arkadaşların eleştirmesi çok da hoş bir şey değil, benim için bu demektir diyorum ki kedi eremediği ciğere mundar dermiş benim içinde bu kişiler aynı kafese koyuyorum. Beni şimdiye kadar bu süreçte destekleyen sponsor arkadaşlara maddi manevi çok çok teşekkürler ediyorum” dedi