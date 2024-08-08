Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Müjdat Gezen’in hayatını konu alan “Bir Sevgi Belgeseli”ni Menteşe ve Marmaris’te sanatseverlerle buluşturdu. Yönetmenliğini Gökmen Ulu’nun üstlendiği belgesel, 6 Ağustos Salı günü Menteşe Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde ve 7 Ağustos Çarşamba günü Marmaris Armutalan Kültür Merkezi’nde gösterildi. Etkinliklere, Müjdat Gezen online ve telefon bağlantısıyla katıldı.

Sinemanın yıldızlarının gözünden Müjdat Gezen

94 dakikalık belgesel, Müjdat Gezen’in ailesi, çocukluk arkadaşları ve pek çok ünlü ismin katkılarıyla hazırlandı. Türkan Şoray, Emel Sayın, Cem Yılmaz ve daha birçok sanatçı, Gezen’in hayatına dair anekdotlar ve düşüncelerini paylaştı. Arşiv görüntüleri ise Savaş Dinçel, Yıldız Kenter ve Aziz Nesin gibi isimleri içeriyor. İzleyiciler, belgeselde Gezen’in 34 yıl önce kurduğu MSM’nin etkileyici hikayesine tanıklık etti.

Müjdat Gezen'e şükran

Yönetmen Gökmen Ulu, belgeselin amacını Müjdat Gezen’e olan şükranlarını ifade etmek olarak belirtti. Ulu, "Belgeselimiz, Müjdat Gezen’in karakteristik özelliklerini ve insani değerlerini ortaya koyuyor. İzleyiciler hem gülüp hem de hüzünlenirken, Gezen’in sıradışı güzellikteki insani değerleri karşısında şaşkınlık yaşıyor" dedi.