Siyasal iletişim uzmanı Nur Tuğba Aktay, Türkiye ve Suriye arasında gelişen normalleşme sürecine dair yapılan açıklamaların detaylarını ve masadaki önemli konuları değerlendirdi.

Son günlerde Türkiye ve Suriye arasında yapılan açıklamalar, bölgedeki siyasi ve güvenlik durumunun yeniden şekillendiğini gösteriyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad ile ilişkilerin düzeltilmesi yönünde adımlar atmaya hazır olduklarını belirtmesi, önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Siyasal İletişim Uzmanı Nur Tuğba Aktay, Türkiye'nin Suriye ile olan ilişkilerindeki bu olumlu gelişmelerin arkasında güvenlik koridorları oluşturma ve mültecilerin geri dönüşü gibi stratejik konuların bulunduğunu vurguladı. Aktay, Dışişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı'nın bu yönde ciddi çalışmalar yaptığını ifade etti.

Hakan Fidan'ın Sky News Arabia'ya verdiği röportajda vurguladığı sınır güvenliği ve mültecilerin geri dönüşü gibi konular, Türkiye-Suriye ilişkilerinde yaşanan bu olumlu atmosferin arkasındaki stratejik adımları gözler önüne seriyor. Bu adımların bölgedeki istikrarın sağlanması ve terör tehditlerinin önlenmesi amacıyla atıldığı belirtiliyor.

Türkiye ve Suriye arasındaki bu normalleşme süreci, uluslararası toplumun da dikkatini çekiyor. Bölgedeki barışçıl çözüm ve mültecilerin insan onuruna uygun şekilde yerlerine dönüşleri konusundaki çabalar, geniş çapta destekleniyor ve takip ediliyor.

Siyasal iletişim uzmanı Aktay, ifadelerine şu sözlerle başladı:

"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın en son Suriye'ye yönelik açıklaması, Türkiye'nin Suriye ile normalleşme sürecinin verdiği önem ve bu sürecin ilerlemesi gerektiği yönünde oldu. Hakan Fidan, Türkiye'nin Suriye ile ilgili her düzeyde temas halinde olduğunu ve Cumhurbaşkanının Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın barış ve uzlaşı çağrısına Şam yönetiminin değer vermesi gerektiğini belirtti. Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin gönüllü olarak geri dönüşleri teşvik edilmesi gerekiyor. Bununla ilgili Göç İdaresi ve bakanlık bünyesi çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Türkiye, Suriyeli mültecilerin kendi istekleri ülkelerini dönmeleri için uygun koşullarını oluşturulmasını sağlayacaktır. Tabi ki bu uygun koşullarını oluşturulması da güvenliğimizde güneyimizde hemen güvenlik koridorunu oluşturularak o güvenli alana mültecilerine yerleştirilmesi olacaktır."

Güvenli ve gönüllü geri dönüş

Aktay, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın verdiği röportajda Türkiye'nin Orta Doğu'daki gücünü bir kez daha ortaya koyduğunun altını çizdi.

Orta Doğu'da söz sahibi olan Türkiye, sınırlarda terör milislerinin çoğalmasını engellemek ve diğer devletlerde iç sükunetin artmasını sağlamak olduğunu belirten Altay, Suriye ile iyileşmedeki kritik konuya dair "Suriye muhalefet ve Türkiye'nin desteğinde değerlendirdiğimizde Türkiye Suriye muhalefetine olan desteğini sürdüreceğini belirttiği için muhalefetle olan iş birliği devam edebilir. Bu da Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki muhalif gruplarla olan ilişkilerini ve desteğini pekiştirecektir. Tabi ülkemizde en önemli gündem; iç siyaseti ve toplumsal kamu güvenliğini etkileyen mülteci sorunu ve bunların güvenli, gönüllü bir şekilde geri dönüşleri sağlamak. Bunun için de sınırda güvenlik kontrolü oluşturmak lazım. Bazı ülkeler Türkiye'nin sınırda bu kadar güçlenmesinden rahatsızlık duyuyor. Bu yüzden kötü bir algı çizmeye çalışanlara karşı Türkiye olumlu ve iyileştirici konumda yükselmeyi hedefliyor. Sayın Hakan Fidan'ın da vurguladığı gibi Türkiye bölgede barışçıl bir politika sergilemek ve bunun öncülüğünü sağlamak için adımlar atmaya hazır" dedi.