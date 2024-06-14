İSTANBUL (AA) - Multinet Up, Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri 2024'te (TCXA 2024 Türkiye Customer Experience Awards) 3 ödül birden kazandı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplamda 1,5 milyondan fazla kart kullanıcısına, 40 binden fazla kurumsal müşteriye ve üye iş yeri ağındaki 74 binden fazla işletmeye hizmet veren şirket, Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri 2024'ten 3 farklı ödüle layık görüldü.

Şirket, gerçekleştirdiği müşteri deneyimi çalışmalarıyla "Best Customer Service" kategorisinde en yüksek puanı elde ederek altın ödülün sahibi oldu.

Multinet Up'ın sürdürülebilirlik politikaları kapsamında yıllık karbon ayak izi azaltılmasını sağlayan "dünyaya kazandır" projesi ise "Best CSR Approach" kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri 2024'ün tüm kategorileri içinde en yüksek puanı alan Multinet Up, müşteri deneyimi ve memnuniyeti alanında üstün başarı gösteren ve en etkileyici performansı gösteren şirketlere verilen "Overall Winner" ödülünün de kazananı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Gül Bilgin Mokan, Multinet Up olarak, müşterilerine sundukları hizmetlerin kalitesini sürekli olarak artırmak ve sektör standartlarıyla yetinmeyerek mükemmel memnuniyet seviyesine çıkmak için yenilikçi çözümler geliştirdiklerini belirtti.

Mokan, "Müşteri deneyimi bizim için sonu olmayan, teknolojinin olanaklarıyla ve müşteri adına değer yaratma hedefiyle ilerlediğimiz bir yolculuk. Bu anlamlı yolculukta çalışmalarımızı özellikle son yıllarda, üretken yapay zeka, müşteri deneyiminde sürdürülebilirlik ve çevik holakratik çalışma yapısı konuları ekseninde yoğunlaştırdık. Müşteri deneyimi stratejimizin merkezine aldığımız bu çalışmaların, uluslararası bir organizasyonun değerlendirme mekanizması içinde yüksek skorlar elde ederek ödüle layık görülmesi, çalışmalarımızın somut çıktılarını görebilmemiz açısından gurur verici." ifadelerini kullandı.