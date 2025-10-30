Bodrum Rotary Kulüp Başkanı Ömer Başbuğ muhtarların bildirimiyle 2500 kişinin ziyaret ettiği ve ilki düzenlenen etkinlikteki başarı hem bizi hem ürünlerini satmak için katılanları memnun etti "dedi

Bodrum Belediyesi başkan vekili Ercan Pehlivan,Mylasa Rotary dönem başkanı Oğuzhan Özler

Muhtarlar Muhammet Karademir,Toprak Bakar

Muhammed Işık ziyaret ettiği etkinlikte Anka dans grubu ,Motto Kids,Buse Yücel Çamlık Özel Eğitim Merkezi,Özel Rüyam Akademi Okulu öğrencileri ve

Sanatçı Volkan Demircioğlu performansları ile yer aldı.

Kaynak: HABER MERKEZİ