İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Mümkün Projesi kapsamında "bi festihal mümkün" etkinliği yapıldı.

İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen etkinliğe MEB Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İhsan Erkul ile MEB Müşaviri Erol Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.

Mümkün Projesi Koordinatörü Hüseyin Akın, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılışında, bu projeyle önemli bir yola girildiğine dikkati çekerek, "Bir şeye inanıyorsak o mümkündür. Biz bu proje için böyle yola çıktık. Kültürden, edebiyattan, sanattan, müzikten ve felsefeden düşmüştük ayağa da oradan kalkmayı seçtik." dedi.

Akın, bilmekten maksadın bulmak olduğuna işaret ederek, "Edebiyat alanında imam hatip liselerinde okuyan gençlerin başarılarını gördük. Biz burada bir 'festihal' yapıyoruz. Bu inşallah seneye ülke çapında olacak." diye konuştu.

- "Gençlerimiz o kadar güzel işler yapıyorlar ki..."

MEB Müşaviri, sosyolog, yazar Erol Erdoğan ise gençlerin yaptığı her çalışmanın kıymetli olduğuna işaret ederek, "Gençlerimiz o kadar güzel işler yapıyorlar ki onların kalplerinde ve akıllarında çok güzel fikirler var. Benim lise hayatımda inandığım şeylerden ilki yapılacak bir şey varsa onu imam hatiplinin başaracağıydı. Mümkün kelimesinin tam da yeri burası aslında." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, özgüven ve cesaretin gençlerin geleceği şekillendirmedeki önemine vurgu yaparak, edebiyattan müziğe, siyasetten kültür sanata, diplomasiden tarıma kadar bütün alanlarda başarılı olmak için çok çalışmak gerektiğini söyledi.

Program kapsamında Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu koro Türk sanat müziğinden ezgiler icra etti.

Mümkün Projesi kapsamında hazırlanan "Dün, Bugün, Yarın" kısa filminin de gösterildiği etkinlik, "Ev Ödevi" isimli tiyatro oyunuyla sona erdi.



