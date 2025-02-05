Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, babasının filmlerinden telif alamadığı gerekçesiyle yapım şirketlerine dava açtı. Özkul, usta sanatçının eserlerinin yıllardır televizyon ve dijital platformlarda gösterilmesine rağmen telif hakkı ödenmediğini belirterek hukuki mücadele başlattı.

"Biz tek kuruş almadık”

Hababam Sınıfı, Bizim Aile, Aile Şerefi ve Mavi Boncuk gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan Münir Özkul, 5 Ocak 2018’de 93 yaşında hayatını kaybetmişti. Babasının mirasını korumak için harekete geçen Güner Özkul, yapım şirketlerine karşı açtığı davada, "Sayısız filmde oynadı ama telif hakkı almadık. Babamın eserleri yıllardır yayınlanıyor, ancak biz tek kuruş almadık” ifadelerini kullandı.

Özkul, mahkemeden mirasçılar lehine bir karar çıkması halinde, Münir Özkul’un filmlerinin gösterimlerinden telif hakkı talep edilebileceğini belirtti. Telif hakkı konusunda geçmişte yaşanan tartışmalara da değinen Özkul, Yeşilçam oyuncularının bu konuda yıllardır mağdur edildiğini söyledi.

"Babam, vefat eden arkadaşlarını hayatta sanıyordu"

Münir Özkul’un hastalığının ilk belirtilerinin 2000’li yılların sonlarında başladığını belirten Güner Özkul, babasının hafıza kaybı nedeniyle vefat eden arkadaşlarını hayatta sandığını anlattı. Özellikle Kemal Sunal’ın ölümünü fark edemediğini belirten Özkul, “Bir gün bana, ‘Kemal’i çok özledim, neden arayıp sormuyor?’ dedi. Oysa Kemal Sunal, 4 ay önce vefat etmişti. Ona gerçeği söyleyemedim. Film çekimi için şehir dışında olduğunu söyledim. Mutlu olmasını istiyorduk” diye konuştu.